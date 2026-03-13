Ученики самой большой в Липецкой области школы поделились с Полпредом Президента своими успехами в работе с дронами

Полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев и губернатор липецкой области Игорь Артамонов посетили крупнейшую в регионе школу, где созданы условия для обучения детей управлению беспилотными летательными аппаратами. Учебное заведение открылось в начале учебного года и за полгода работы стало центром притяжения для увлечённых техническим творчеством школьников.

Особой популярностью у ребят пользуется секция беспилотных систем. Школьники проходят полный цикл подготовки: от конструирования и программирования до тренировок на симуляторах и реальных полётов на специально оборудованной трассе, для которой трансформирован один из четырёх спортзалов,

В ходе общения с учащимися выяснилось, что многие из них рассматривают увлечение беспилотниками как будущую профессию. Для реализации этих планов в регионе выстраивается система непрерывной подготовки: базовые знания школьники получают уже в школе, а углублённое обучение и профессиональные компетенции осваивают в местных колледжах, техникумах и вузах.

«Важно, что у ребят есть возможность не просто попробовать себя в интересном деле, а выстроить траекторию от школьного кружка до востребованной специальности. Беспилотные системы – одно из самых перспективных направлений, и мы создаём все условия, чтобы наши дети могли здесь, в регионе, получить качественную подготовку и в будущем работать в высокотехнологичных сферах», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.