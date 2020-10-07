Ученица из Добринки заняла второе место во II этапе областного конкурса «Призвание – учитель!»

Второй этап открытого областного конкурса «Призвание – учитель!» прошел в Центре поддержки одаренных детей «Стратегия». Конкурс призван выявить учащихся, склонных к педагогической деятельности, и повысить престиж профессии учителя.

В средней возрастной категории победителем стала ученица гимназии № 12 города Липецка Анастасия Шипилова. Ученицы Анастасия Щербакова из гимназии № 12 города Липецка и Виолетта Гнездилова из филиала школы села Донское в селе Рогожино заняли второе и третье место соответственно.

В старшей возрастной категории первое место разделили сразу 2 участника конкурса: ученица лицея № 66 города Липецка Софья Емельянова и обучающаяся липецкой школы № 29 Полина Числова. Ольга Звягина из лицея № 66 города Липецка и Диана Щеглеватых из лицея № 1 поселка Добринка заняли второе место. Третье место также разделили два конкурсанта: Полина Богачева из лицея № 1 города Усмани и Елизавета Часовникова из школы № 59 «Перспектива» города Липецка.

В конкурсе принимали участие и юные педагоги-студенты. В юношеской возрастной категории победителями и призерами стали студенты Липецкого государственного педагогического университета им. П.П. Семенова-Тян-Шанского. Так, первое место заняла студентка второго курса Ульяна Попова, второе место – студентка второго курса Юлия Бикулова, третье место – у первокурсницы Татьяна Шерстюк.