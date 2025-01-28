Выставку «Время романовской игрушки» готовят к открытию в Липецком областном краеведческом музее. На ней будут экспонироваться работы Ольги Волокитиной — Народного мастера России, члена Союза художников РФ. Волокитина создаёт романушку с 9 лет, ученица Ивана Гункина и Виктора Маркина. Её работы хранятся в Государственном русском музее Санкт-Петербурга, Орловском музее изобразительных искусств, Липецком областном краеведческом музее и даже за рубежом — в итальянском Museo Dei Cuchi di Cesuna.

На выставке гости музея смогут увидеть работы, созданные по находкам романушек в ходе археологических раскопок в селе Троицкое Липецкого округа, образы, созданные по мотивам мастеров Маркина и Гункина, музейных фондов, а также авторские образы. Открытие экспозиции пройдёт 30 января в 16:00 на ул. Ленина, 25 в Липецке. Запланированы спектакль «Глиняные сказки» от «Театра под деревом» и мастер-класс по росписи романушки образа «Птица-Сирин». Вход свободный.

«Каждый народный мастер — хранитель уникального культурного наследия предков, и подобные выставки популяризируют наши уникальные промыслы, освязывая прошлое и будущее», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.