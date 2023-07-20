14 июля в Москве на Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» дан старт Национальной премии в области будущих технологий «Вызов».

Премия призвана отметить фундаментальные прорывы, идеи и изобретения, меняющие ландшафт современной науки и жизнь каждого человека. Учреждение премии Фондом развития научно-культурных связей «Вызов» при поддержке Газпромбанка приурочено к Десятилетию науки и технологий, объявленного с 2022 года Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина. Правительство Москвы выступает партнером Национальной премии в области будущих технологий «Вызов».

Премия станет ежегодной и будет вручаться российским ученым, инженерам, изобретателям по следующим дисциплинам: физика, науки о жизни, науки о материалах, математика и компьютерные науки. При этом учитываются работы за последние десять лет, обладающие значительным потенциалом для качественного улучшения жизни людей и имеющие горизонт практического внедрения от трех до десяти лет. Денежное вознаграждение в размере 10 млн рублей (без дополнительных обременений) будет вручаться каждому из победителей в номинациях «Перспектива», «Ученый года», «Инженерное решение» и «Прорыв», которые охватывают весь спектр будущих технологий.

Прием заявок стартует 14 июля и продлится до 14 сентября 2023 года. Отборочный этап и формирование лонг-листа пройдет в период с 15 сентября до 15 октября, формирование шорт-листа и определение победителей – с 16 октября до 18 декабря. Торжественная церемония награждения лауреатов премии состоится 19 декабря 2023 года в ЦВЗ «Манеж».

«Общественное признание – это важнейшее условие как для развития карьеры учёного, так и для технологического прогресса всего человечества. Уникальные технологические открытия шаг за шагом приближают всех людей на планете к заветным высотам, раскрывая перед ними новые горизонты. Вспомним начало шестидесятых: Ю.Гагарин в космосе, «физики в почете», любимый киногерой – студент-очкарик, ученые с мировым именем ведут популярные телепрограммы. Их вызов уходящей эпохе звучал как «модно быть умным»! Но так ли значителен общественный статус и авторитет людей науки в современном мире? Настало время задуматься. Национальная премия в области будущих технологий – новый вызов сложившимся форматам в отечественной науке и социокультурном пространстве», – отметил президент Фонда развития научно-культурных связей «Вызов» Леонид Шляховер.

«Газпромбанк уже многие годы поддерживает инновационные научные проекты, высокотехнологичные стартапы и промышленные активы. Мы обладаем обширным опытом и уникальными компетенциям на самых ранних стадиях оценивать прорывные технологии и научные проекты будущего, выявлять перспективные команды и ученых с горящими глазами, чтобы помогать им развиваться и давать важное чувство больших перспектив. Сегодня совместно с нашими партнерами мы рады дать старт национальной премии «Вызов». Уверены, что она позволит не только отметить заслуги ученых, инженеров и разработчиков, но и поспособствует популяризации науки по всей России. Технологическое и научное лидерство достигается за счет веры в людей и идею того, что то, что сегодня кажется далеким будущим, уже завтра обязательно станет частью повседневности. Именно поэтому задача найти и поддержать будущие прорывы с самых первых дней является стратегически важной для любой страны, нацеленной в будущее. Уверен, что премия станет важным элементом ее решения», – прокомментировал заместитель Председателя Правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.

Подробная информация: премиявызов.рф

Форум будущих технологий – главная площадка для обсуждения трендов развития новых технологий в России. Мероприятие проводится под эгидой Десятилетия науки и технологий, объявленного с 2022 года Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина. Оператором Форума является Фонд Росконгресс при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Российской академии наук. Соорганизаторы: ОАО «РЖД» и Государственная корпорация «Росатом».