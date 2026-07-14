Учимся у лучших. Лицей — на Всероссийском форуме в Москве

29-30 июня в Москве, на базе ультрасовременного комплекса «Тимирязев-Центр», проходил масштабный форум агротехнологического образования с участием министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут и министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Это ключевое событие года посвящено развитию кадрового потенциала отечественного агропромышленного комплекса. Делегацию участников лицея №1 п. Добринка представляли: директор Татьяна Михайловна Селиванова и руководитель агротехнологического класса Алла Михайловна Климентова.

Форум объединил руководителей передовых школ, учителей профильных классов и представителей ведущих аграрных вузов страны. В центре внимания — стратегические сессии федерального проекта «Кадры АПК». Пленарная сессия «Школьное агротехнологическое образование — основа формирования кадрового резерва отрасли АПК и аграрной науки» была посвящена роли агротехнологического образования в подготовке кадров для АПК, а также мерам поддержки педагогов и механизмам маршрутизации обучающихся в аграрную отрасль.

В рамках форума состоялась церемония награждения педагогов и руководителей школ. Среди награжденных — директор лицея №1 п. Добринка Татьяна Михайловна Селиванова.

Полученный опыт и новые методики помогут внедрить в нашем лицее передовые агротехнологические практики, сделать обучение ещё более интересным и помочь обучающимся осознанно выбрать будущую высокотехнологичную профессию.

Возвратились домой с вдохновением и новыми идеями!

Особые слова благодарности выражаем организаторам форума и министерству сельского хозяйства Липецкой области.

Алла КЛИМЕНТОВА,

руководитель агротехнологического класса.