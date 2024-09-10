Учитель-дефектолог из Липецкой области Ульяна Федюшина стала лауреатом Всероссийского конкурса молодых исследователей в области коррекционной педагогики и специальной психологии. Финал проходил в Москве на площадке Института коррекционной педагогики. Всего в конкурсе приняли участие более 170 участников из 16 регионов. Липчанка Ульяна Федюшина – член Совета Ассоциации молодых педагогов Липецкой области, учитель-дефектолог школы №1 имени М.М. Пришвина Ельца, аспирант ЕГУ имени И.А. Бунина.

Конкурс направлен на поддержку карьерного, профессионального и личностного роста молодых исследователей, инновационных научных разработок в сфере образования и психолого-педагогической абилитации и реабилитации детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья.

«В Липецкой области стараемся поддерживать молодых педагогов – даем подъемные, вводим специальные надбавки к окладу, предоставляем жилье. Это все нужно, чтобы поднять престиж профессии и создать такие условия для погружения в профессию, чтобы работа приносила радость и удовлетворение», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.