Учитель физики Наталья Анатольевна Бородина — мастерица на все руки. Сама себе и ювелир, и парикмахер...

Педагог Наталья Анатольевна БОРОДИНА из Новопетровки мастерица на все руки. У неё так много увлечений, одно из них — изготовление изделий из эпоксидной смолы.

И ШВЕЦ, И ЖНЕЦ, И В ДУДУ ИГРЕЦ

Материал об этой женщине уже появлялся на страницах районки. Полгода назад в Новопетровке Наталья Анатольевна, не уходя из школы, возглавила местный клуб и там организовала селян для оказания помощи участникам СВО. Однако сегодня, как говорится, покажем медаль с другой стороны.

Н.А. Бородина — педагог с многолетним стажем, преподаёт физику. Более 30 лет назад их семья переехала в наш край из Казахстана, так что её давно местные жители считают уважаемой односельчанкой. Помимо знания законов механики, термодинамики, сохранения энергии и других физических принципов и явлений, учитель имеет золотые руки и большой полёт фантазии. Одним словом, творческий человек. Много лет пела в хоре. И это очень потом пригодилось, когда сама в сельском клубе стала заведующей и начала сольно и в дуэтах выходить на сцену. В том числе про неё есть русская пословица: «И швец, и жнец, и в дуду игрец» …

В ДЕТСТВЕ ПЕРЕСТРИГЛА ВСЕХ КОШЕК

Меня ж больше удивил такой момент: Наталья Анатольевна сама себе парикмахер и ювелир. И первое увлечение, возникшее ещё в детстве, давно стало второй профессией.

— Ещё до школы я перестригла всех кошек, собак и соседских мальчишек. Правда, с последними всё-таки ума хватало немножко подровнять, сильно не кромсала, и никто из взрослых не возмущался, — смеясь, вспоминает собеседница. — Позднее в школе, уже в 9-10 классах, были не просто уроки труда, а учебно-производственный комбинат, где нас по выбору обучали 10 профессиям: мальчишки обычно шли на водителей, девчонки — на поваров, продавцов, швей, я выбрала парикмахерскую. И у меня была замечательная наставница, научила всему: и причёски делать, и химические завивки с покраской. По окончании выдали «корочку». Первым домашним испытуемым был папа. Конечно, много раз стригла и красила волосы маме.

Стало получаться — круг её клиентов расширялся, обязательно наводила порядок на голове своим одноклассницам. Себе причёски и стрижки с покраской делает, конечно, сама.

— Пару раз я ходила в парикмахерскую, но, когда в этом деле хорошо разбираешься и видишь «косяки» мастера, а сказать об этом неудобно, то подумала: лучше уж сама себя буду стричь и красить.

СТАНУ ПЕДАГОГОМ, ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!

Однако это дело не выпало жизненным путём Натальи. Более того, её мама, профессиональная швея, научила дочку хорошо портняжить, и Наташа могла ещё такую дорогу выбрать, тем более что с 6-го класса (!) научилась шить пальто. Уже могла вязать и вышивать.

Только девушка всегда мечтала, как сама выражается, о «серьёзной» профессии — быть учителем. Всё остальное — хорошо, но для неё, скорее, хобби, хотя и не исключает, что при желании всё это может приносить доход. (И по приезде в Россию она, как говорится, для закрепления темы ещё решила отучиться на парикмахерских курсах в Липецке).

— По окончании школы я поступила в Чимкентский педагогический институт на физический факультет. Правда, пока выпустилась, страна сменилась, он стал университетом, и, вообще, в дипломе это заведение звучит как Международный казахско-турецкий университет. Но, как бы ни назывался, мне близки очень и предмет этот, и работа с детьми в школе.

Потом Бородины переехали в Россию, где она сначала работала учителем в Новопетровской школе, теперь — в Петровской, куда сама добирается на автомобиле, имея водительское удостоверение.

2019 год. Н.А. Бородина со своим классом.

ВЕЛИК ПОЛЁТ УЧИТЕЛЬСКОЙ ФАНТАЗИИ

Наталья Анатольевна — мама двоих взрослых детей (сына и дочери), бабушка двух внуков и внучки. Когда в школе её дочка увлекалась хохломской росписью, Н.А. Бородина решила тоже ещё и это дело освоить и себе делала расписные разделочные доски.

— До сей поры висят в виде украшения, жалко по красоте ножом резать, — признаётся художница.

Живя в сельской местности, как и все, учитель, помимо своей основной благородной работы, трудилась на собственном подворье, где были коровы, быки, поросята, ну и прочая мелочь. Сейчас такого масштаба на их дворе уже нет. Зато гости дома знают, из какой страны хозяюшка переехала, и всегда ждут от неё восточных вкусностей.

— Очень люблю готовить выпечку: булочки, пироги. Ну и обязательна на моём столе казахская кухня: кульчатай (блюдо из теста с мясом), баурсаки (похожи на наш хворост)…

Выступление в сельском клубе 9 Мая 2024 г. Наталья Бородина с коллегами по сцене — Татьяной Болдиной из п. Петровский и Александром Афанасьевым из с. Васильевка.

Не так давно Наталья Анатольевна приметила в Интернете красивые изделия из эпоксидной смолы. Ну просто шедевры! Загорелась мыслью: «Вот бы и мне научиться делать украшения из эпоксидки!». И, недолго думая, заказала всё, что требуется к такому производству: непосредственно смолу и различные обрабатывающие, обтачивающие станочки. Может, и недёшево, да когда душа просит, особенно женская, кто ж ей перечить станет, тем более сама с собой спорить. А слабому полу во все века и времена нужны бусики (равно серьги, броши и т.д.) и красивенькое платьице (сюда же отношу пальтишко, сапожки и т.д.). А «бусики» из эпоксидной смолы — очень симпатичные вещицы.

— Эпоксидная смола — синтетическое соединение, она показывает себя во всей красе только при участии отвердителя. Если варьировать различные виды смол и отвердители, то можно получить разный по характеристикам материал: твёрдый, жёсткий, мягкий или похожий на резину. Из неё можно изготавливать многое, сейчас она широко применяется в производстве: делают мебель, заливают полы и так далее. В принципе всё, что угодно. Я себе делаю украшения. Имею собственную «ювелирку» под каждый наряд. Ещё изготовила настенные часы. Для меня красиво тем, что ни у кого другого таких вещей нет.

Немало приборов нужно, чтоб изделие из эпоксидки стало украшением.

Такие часы получились.

Эти настенные часы — штучный товар, только у Натальи Бородиной на стене.

Мастерица призналась, что дело на самом деле кропотливое, точно — ювелирная работа. Но ей это нравится. Много украшений раздарила знакомым и подругам. Это как раз момент, когда говорят: «Самый лучший подарок тот, что сделан своими руками».

— Мальчишкам-внукам я «отлила» из эпоксидной смолы шахматные фигуры и шашки. Внучка во 2-й класс пойдёт, любит украшения.

Ювелирную работу Натальи Анатольевны оценили и девочки в школе, которым за участие в различных конкурсах она дарила кулончики. Всем нравится. Несколько раз учитель устраивала мастер-классы для односельчан, показывая им свои творения и видео, как получаются они.

— Всё обычно делаю ночью: так никто любопытный не влезет в ёмкость со смолой и не нарушит конструкцию, да и пыль не налетит.

Огромный полёт фантазии у педагога. Сейчас осваивает «производство» эпоксидных светильников, внутри которых будет светиться сухоцвет. Его различные цвета придадут изделиям неповторимость оттенков. Я было сначала спросила: — Кто электричество Вам подключит? — Но потом опомнилась: здесь опять тот случай, когда мечта совпадает с возможностями: учитель физики может всё. Даже молнию пустить внутри комнаты при желании.