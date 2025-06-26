«Учитель года Липецкой области» Александра Иванищева получила «Хрустального пеликана»

«Хрустального пеликана» передали Александре Иванищевой, ставшей абсолютным победителем конкурса «Учитель года-2025 Липецкой области». Статуэтку педагог получила из рук Станислава Соболева, который выиграл профсостязания в прошлом году. Церемония передачи хрустального символа конкурса состоялась на торжественном приёме «Успех ученика — успех учителя», который прошёл в облправительстве при участии заместителя губернатора региона Юлии Котляровой.

Александра Иванищева работает в гимназии №12 Липецка учителем русского языка и литературы. Эта награда — не единственная в копилке педагога. Александра Владимировна — победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады для учителей русского языка и лауреат олимпиады «Хранители русского языка». Региональный этап состязания «Учитель года-2025» педагог выиграла в апреле и представит регион на всероссийском этапе конкурса осенью.

В рамках торжественного приёма награды также получили победители и призёры областных профконкурсов «Воспитатель года», «Директор года», «Педагогический дебют», «Учитель-дефектолог года», «Педагог-психолог года», «Учитель родного языка года» (проводился второй раз), «Сердце отдаю детям» и «Мастер года». Чествовали на мероприятии и школьников — лауреатов областной премии имени Г. Горской, победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также лауреатов областной стипендии одарённым детям-воспитанникам организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Педагог — это не просто профессия, а миссия, в которой сливаются воедино знания, душевная щедрость и вера в своих учеников. Каждый учитель, воспитатель, психолог, дефектолог, мастер своего дела — это ключевое звено в формировании будущего Липецкой области. Наставникам одарённых ребят — особая благодарность, поскольку успех ученика — действительно, успех учителя. Уверен, что эти достижения вдохновят и нашу молодёжь, и их наставников на новые победы», — прокомментировал состоявшийся в правительстве приём губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.