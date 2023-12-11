Победители олимпиады «Хранители русского языка», в число которых вошла и педагог из Липецка, получили награды в Туле. Здесь преподаватели образовательных организаций из 84 субъектов Российской Федерации и общеобразовательной школы при Посольстве России во Франции в течение двух дней боролись за звание лучшего учителя русского языка.

Липецкую область представляла Александра Иванищева из гимназии №12 Липецка. Она вошла в тридцатку учителей, показавших лучшие результаты во время финальных испытаний. «Этот конкурс — возможность понять себя и мир, убедиться в том, что ты влюблён в свою профессию», — отметила победительница.

85 победителей регионального этапа написали диктант и представили проекты урока, разработанные по итогам посещения усадьбы Ясная Поляна, где родился и прожил большую часть жизни великий русский писатель Лев Николаевич Толстой. Учредителем конкурса выступает Министерство просвещения Российской Федерации. «Учительское сообщество Липецкой области всегда отличается тем, что идет в ногу со временем, творчески подходит к своему делу. Не отступая от лучших педагогических традиций, учителя региона активно внедряют инновации, постоянно модернизируют образовательный процесс. Опыт многих педагогов можно назвать уникальным», – считает губернатор Игорь Артамонов.