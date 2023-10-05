Визитная карточка

Нина Тихоновна Тишанинова родилась в селе Кужное Тамбовской области. Среднее образование получила в Талицкой средней школе Добринского района. Закончила физико-математический факультет Липецкого педагогического института. Около двадцати лет проработала учителем. В 1981 году назначена на должность заведующей отделом народного образования Добринского района. С 2009 года на заслуженном отдыхе. Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью имени Макаренко, заслуженный учитель Российской Федерации, почетный гражданин Добринского района.

Я счастливый человек. За свою жизнь я встретила много удивительных, талантливых, умнейших людей. Нина Тихоновна Тишанинова, учитель физики и математики, почти тридцать лет проработавшая начальником отдела образования, — одна из них.

Она не вела у меня уроков, но она постоянно преподавала не предусмотренный никаким школьным расписанием предмет — учила грамотно работать, чувству ответственности перед собой и другими.

Человек долга, человек широкого государственного мышления, замечательный педагог, общественный деятель, сильный руководитель, она умела дать удивительно точную, до конца принципиальную оценку самым различным, иногда, казалось бы, и вовсе непримечательным фактам. Выступала ли она на советах по народному образованию, просто ли беседовала с нами — каждый получал возможность еще раз задуматься о требовательности к себе, об умении принимать решения так, чтобы отвечать за них сполна. И я убеждена, что закалка, полученная у нас в отделе, помогла многим не поддаться соблазну легких дорог.

Верность учителя своим ученикам…До сих пор она неизменно следит за своими учениками, как бы время ни отдаляло их. Она радуется успехам, печалится неудачам, остается с ними, как и в прежние времена. Ее ученики разбросаны по всему миру, и благодаря возможностям Интернета она с некоторыми из них общается. Некоторые до сих пор приезжают к ней в гости, обращаются за советом.

Мне пришлось поработать в четырех отделах образования (муж — военный), но нигде я не встречала, чтобы начальник отдела параллельно вел часы своего предмета в школе. А Нина Тихоновна, занимая такую ответственную должность, продолжала вести физику в школе. Все ее уроки были открыты всегда и для всех.

Многие пишут о таких феноменах, как врожденный абсолютный слух, природные склонности к математике. А рождаются с педагогическим талантом или он всегда результат упорного труда и доброй души? И как же учителю много надо знать, чтобы все несколько тысяч дней, отведенных на учение, дети ходили в школу с охотой! Какое сердце надо иметь, журя, наказывая нерадивых, никого из них понапрасну не обидеть? Она, и уйдя на заслуженный отдых, много лет продолжала помогать детям постигать достаточно сложную науку — физику.

С таким умом Нина Тихоновна могла бы работать в каком-нибудь научном учреждении. Но она в школе сумела возвести обычный предмет «физику» в степень науки и сделала ее увлекательной и доступной для школьников. Все свои уроки Нина Тихоновна только и занималась тем, о чем не заботились ученые, когда открывали законы науки, — делала их мысли доступными ученикам.

Учитель, отдавая себя детям, а через них всем последующим поколениям, при жизни обеспечивает себе бессмертие.

Учительница физики стала кумиром и властителем душ многих окружающих ее людей.

Для учителей она давала настоящие уроки профессионального мастерства. Они преподавали и преподают разные предметы, но их объединяло самое главное, чему их научила Нина Тихоновна: творчество, искусство. Говорят, что педагогика — самое неповторимое, самое личностное искусство. Педагогики в чистом виде не бывает. Являясь синтезом науки и искусства, она каждый раз по-своему преломляется в личности учителя. Это как цепная реакция.

Нина Тихоновна почти ровесница моей мамы. Наравне с требовательностью я всегда ощущала материнскую заботу к себе от этого человека. Для нее не было мелочей ни в чем. Какого бы масштаба мы ни готовили мероприятия, она во все всегда вникала, и не только с целью проверить, но основная ее задача была — помочь и подсказать.

Нина Тихоновна — творческий человек. В ней столько выдумки, необычных идей, детского задора.

Разве можно забыть ежегодный конкурс «Учитель года», в подготовке которого она всегда принимала непосредственное участие. Благодаря ее трудолюбию, упорству, прозорливости, таланту, педагоги нашего района имели прекрасные результаты: пять педагогов, вышедших в финал и ставших призерами в областном этапе.

За время руководства Ниной Тихоновной народным образованием Добринского района было построено двенадцать школ и три детских сада. Материально-техническая база учреждений образования была сильнейшей в области.

При ней московскими учеными успешно был проведен эксперимент по введению четырехлетнего начального образования.

Двенадцать педагогов в районе получили звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», она в их числе.

Тринадцать обладателей Президентского гранта.

А скольким людям она помогла, сколько судеб она спасла? Я думаю, точнее, уверена, что очень многим! Эта женщина — созидатель!!!

Меня печалит только один факт, что некоторые очень быстро забыли об этом. Что ж, Бог им судья. Время рассудит.

Сейчас она находится на заслуженном отдыхе.

Моя жизнь была бы гораздо беднее, не встреть я эту удивительную женщину на своем жизненном пути.

Нина Тихоновна, живите долго и счастливо на радость своим близким, друзьям, ученикам и последователям.

С юбилеем Вас!

Тамара ШИГИНА.

***

ПОСВЯЩАЕТСЯ УЧИТЕЛЮ

Нине Тихоновне ТИШАНИНОВОЙ

Мой светлый учитель, я знаю,

Что каждый в душе молод.

Какая-то сила нас старит,

Мешает нам видеться снова.

Как быстро уходим во взрослость

И даже туда стремимся.

А школа – тот самый остров,

Где все мы навек породнимся.

Мы в Вас поголовно влюбились,

А Вы нас тайком изучали.

Как важно, к чему мы стремились.

Как важно, что было в начале.

Мы все как один упрямы,

Наивны и хаотичны.

Но физику чтили справно,

Какой же предмет симпатичный.

А если чего-то не знали,

По тупости, может, по лени,

Спасибо Вам за понимание,

Спасибо Вам за терпение.

Взлетают порой наши крылья,

Храня тот запал ребячий.

Как важно в пути быть сильным,

Как нужно во всем быть зрячим.

Все Ваши слова и уроки

Несем прямиком по жизни.

Учитель, мой добрый и строгий,

Я верю Вам, как Отчизне.

Галина РУКИНА.

с. Павловка.