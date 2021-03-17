Сегодня завершился финал областного публичного конкурса «Учитель года Липецкой области» -2021. По результатам конкурса абсолютным победителем стала Ольга Дронова – учитель биологии и химии гимназии №12 города Липецка «Гармония». Она будет представлять Липецкую область на Всероссийском конкурсе «Учитель года России».

«Работа в школе позволяет каждый день открывать нечто новое: удивляться, улыбаться, восхищаться, создавать. Нравится общаться с детьми, радоваться их успехам», – рассказала молодой педагог. Ольга Дронова работает в гимназии 8 лет. Она окончила Липецкий государственный педагогический университет.

Конкурс «Учитель года» в Липецкой области стартовал 11 марта. В первом этапе конкурса приняли участие 20 педагогов из всех муниципальных образований региона. Они показали свой профессионализм и творческий потенциал во время проведения “Урока” и “Методического семинара”. Участниками педагогического состязания на втором этапе стали 5 человек. Сегодня они провели «Мастер-класс» и представили свой «Образовательный проект» в формате внеурочного мероприятия с детьми.

Абсолютному победителю конкурса «Учитель года Липецкой области» вручается диплом и областная премия в размере 250 тысяч рублей. Педагогов, занявших места со второго по пятое, наградят дипломами лауреатов конкурса и премиями по 50 тысяч рублей.

Победителей поздравили заместитель главы администрации Липецкой области Анатолий Якутин и начальник регионального управления образования и науки Лилия Загеева:

«Каждый из участников конкурса сегодня мог по достоинству претендовать на звание «Учитель года Липецкой области». Конкуренция была высока как никогда. Пусть это педагогическое состязание послужит для вас стимулом к преодолению новых профессиональных вершин, а Ольге Викторовне мы желаем реализовать свои идеи и творческие планы на всероссийском конкурсе».

Всероссийский конкурс «Учитель года России» направлен на развитие творческой деятельности педагогических работников, поддержку новых технологий в организации образовательного процесса, рост профессионального мастерства, утверждение приоритетов образования в обществе.

Главные цели конкурса – выявление талантливых педагогов, их поддержка и поощрение; повышение престижа учительского труда; распространение педагогического опыта лучших учителей России.