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В экспертное сообщество учителей блогеров при созданном Совете учителей-блогеров вошли 180 человек. Среди них педагог от Липецкой области Полина Кустова, учитель математики школы №4 города Усмани.

«В экспертном сообществе планирую искать новые инструменты в педагогической деятельности для всестороннего развития личности ребенка в школе и внешкольном пространстве. Есть желание поделиться своим педагогическим опытом и повысить уровень профессионального мастерства», — поделилась педагог.

Полина Кустова — эксперт оценки предметных и методических компетенций учителей по предмету «Математика» ФИОКО, работала тьютором учителей Липецкой области по дополнительной профессиональной подготовке «Школа современного учителя».

Экспертное сообщество при Совете учителей-блогеров – это педагоги из разных регионов, имеющие педагогический стаж, профессиональные достижения, общественные проекты. Они будут общаться напрямую с представителями Министерства просвещения, участвовать в обсуждении важных вопросов, касающихся педагогической деятельности, а также привлекаться к активностям Министерства просвещения. Участники Экспертного сообщества включены в резервный состав Совета учителей-блогеров.