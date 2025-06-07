Учителя в погонах

31 мая отмечалось 90 лет со дня образования подразделений по делам несовершеннолетних в системе МВД.

Много лет День ПДН и День защиты детей не зря стоят рядом в календаре.

На плечах сотрудников службы лежит ответственность за подрастающее поколение. Их главная обязанность не наказать провинившегося подростка, а направить, защитить, уберечь от беды. Сотрудники стараются работать так, чтобы их не боялись, а уважали, им доверяли.

Сегодня в ОМВД России по Добринскому району служат 2 сотрудника ПДН. Благодаря их усилиям удаётся контролировать рост подростковой преступности.

Но одним выполнением должностных обязанностей детские инспекторы никогда не ограничивались, стараясь сделать жизнь своих подопечных как можно насыщеннее и интереснее.

В преддверии Дня защиты детей и юбилея службы сотрудники ПДН навестили детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оставшихся без родителей или находящихся под попечительством. Ребятам вручили подарки: сладости и игрушки, переданные волонтерами Липецкой области при поддержке их спонсоров.

Сотрудники ПДН поздравили детей с праздником и наступившими долгожданными летними каникулами, напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения, безопасном поведении на водоемах и мерах безопасности в быту.

А для сотрудников ПДН нет лучше подарка к профессиональному празднику, чем счастливые детские улыбки.