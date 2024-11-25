Это подтверждают участники образовательного проекта для пожилых

В Добринской центральной районной библиотеке успешно реализуется проект «Мобильная школа 60+: перезагрузка», осуществляемый Фондом «Истоки» в партнёрстве с МБУК «Добринская ЦБС» с использованием гранта Президента Российской Федерации.

Этот проект направлен на вовлечение пожилых сельских жителей, включая инвалидов, в активную образовательную деятельность и культурную жизнь.

На втором этапе работы проекта для участников организованы разнообразные онлайн-мероприятия: встречи, лекции, уроки по здоровому образу жизни, занятия в школе информационной грамотности и мастер-классы с участием юристов, нотариусов, адвокатов, сотрудников ОМВД, медицинских работников ГУЗ «Добринская ЦРБ», специалистов различных служб и организаций, занимающихся социальным обслуживанием населения.

Мероприятия проходят в очной форме для участников из посёлка Добринка и формате онлайн-конференций с участниками из посёлка Петровский и села Верхняя Матрёнка.

Эти форматы позволяют пожилым жителям приобретать новые знания и полезные навыки.

Программа охватывает важные темы, такие как основы финансовой грамотности, информационная безопасность, безопасность жизнедеятельности и здоровье.

Также уделяется внимание творческим занятиям, где участники могут освоить новые навыки и выразить себя через творчество. В мероприятиях участвуют 60 человек.

Проект «Мобильная школа 60+: перезагрузка» помогает людям старшего возраста быть в курсе актуальных знаний и технологий, а также развивает их социальную активность. Это не только способствует их личному развитию, но и улучшает качество жизни, создавая условия для полноценного общения и обмена опытом. Онлайн-формат мероприятий и мастер-классов делает обучение доступным и удобным для всех участников.

Проект открыт для всех, кто хочет поддерживать активный образ жизни, развивать свои навыки и находить новые увлечения. Добро пожаловать в «Мобильную школу 60+: перезагрузка» для интересного общения, новых знаний и ярких впечатлений!