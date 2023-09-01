Учреждения культуры Липецка готовятся стать площадками проведения Третьих Международных инклюзивных творческих игр, которые пройдут в городе с 5 по 10 сентября, сообщает управление культуры и туризма Липецкой области. Ряд организаций закупили дополнительное оборудование для повышения качества работы с инвалидами и гражданами с ОВЗ. «Липецкая область давно идет к тому, чтобы назваться регионом удобным и доступным для маломобильных граждан. Безбарьерная среда учитывается при строительстве, ремонте, модернизации абсолютно всех объектов. Эти требования применяются уже не первый год, поэтому большинство учреждений уже отвечают всем установленным стандартам», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В Областном центре культуры, народного творчества и кино закуплено, установлено и протестировано специализированное оборудование: противоскользящие накладки на ступени, тактильно-визуальные знаки доступности, аксессуары для санитарной комнаты. Поручнями оборудован стационарный пандус. Установлена панель вызова в санитарно-гигиеническом помещении. Рядом с центральным входом размещена тактильная мнемосхема. Для сотрудников центра будет проведён инструктаж по использованию гусеничного лестничного подъемника и эвакуационного кресла.

В концертном зале «Унион» оборудован туалет для инвалидов-колясочников и людей с проблемами с опорно-двигательным аппаратом. На пути движения к зрительному залу отсутствуют препятствия на полу в виде порогов. На днях и специалисты из Всероссийского общества слепых оценили комфортность пребывания на территории концертного зала инвалидов по зрению.

После реконструкции театр кукол может принимать людей с любой инвалидностью. В здании смонтированы антивандальные тактильные накладки, таблички и указатели, тактильно-звуковые мнемосхемы для слабовидящих, закуплена индукционная система для слабослышащих, оборудован санузел для маломобильных граждан. Благодаря передвижной индукционной системе мастер-классы и мероприятия для слабослышащих можно проводить в любой точке театра.

Липецкий областной колледж искусств имени К.Н. Игумнова также обеспечил беспрепятственный доступ в здание образовательной организации. На входной группе установлен пандус. Такое же приспособление появилось на эвакуационном выходе из концертного зала. Двери в колледж искусств оснащены предупредительными знаками в виде двухстороннего жёлтого круга, установлена кнопка вызова персонала для помощи маломобильным гражданам, на входе и внутри здания установлены таблички с азбукой Брайля. Кроме того, есть колёсный лестничный подъёмник и специально оборудованная санитарная комната. К проведению инклюзивных игр установили кнопку вызова персонала, поручни, поворотное зеркало, столы СИ-1 для инвалидов-колясочников, стулья и эвакуационные кресла для маломобильных людей.