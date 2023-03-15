Школу в селе Большая Боевка Долгоруковского района в этом году капитально отремонтируют по госпрограмме «Развитие образования Липецкой области». Уже определили подрядчика. Работы начнутся в конце мая и завершатся в середине августа. В здании 1983 года постройки обновят и утеплят фасад, укрепят фундамент, приведут в порядок подвалы, крыльцо, кабинеты, туалеты, сделают отливы и водостоки.

Примечательно, что муниципальные власти решили не ограничиваться приведением в порядок только образовательного учреждения. Рядом с ним построят универсальную спортивную площадку с резиновым покрытием и установят тренажеры. Деньги на нее выделит сам сельсовет – порядка 4,5 млн рублей.

Как сообщил глава Долгоруковского района Юрий Сараев, за последние пять лет по программам благоустройства в муниципалитете построили много детских площадок – по несколько в каждом сельском поселении. Сейчас хотят во всех населенных пунктах, где есть школы, сделать современные многофункциональные спортивные площадки. Так у сельчан появится возможность не только гулять с детьми, но и условия для занятий физкультурой на свежем воздухе. А их расположение возле школ позволит разнообразить и уроки физкультуры.

Еще один интересный проект для Долгоруковского района, который сейчас находится в стадии разработки, – строительство новой школы искусств в райцентре. Учреждение должно появиться возле лицея и, таким образом, сформировать в селе образовательный комплекс – из заведений общего и дополнительного образования. Реализация намечена на 2024 год, в апреле этого года будет проведена госэкспертиза проекта.

Сейчас ДШИ села Долгоруково располагается в здании бывшего терапевтического отделения районной больницы 1932 года постройки. По результатам обследования техническое состояние чердачного перекрытия оценивается как аварийное, а само здание находится в ограниченно работоспособном состоянии. Кроме того, площадь его составляет 145 квадратных метров. Этого недостаточно, чтобы вместить всех 314 учащихся. Из-за этого занятия проводятся ещё по трём адресам. В новой школе искусств смогут заниматься 400 детей.

«Условия жизни на селе не должны уступать по уровню комфорта городским. В стране реализуется множество программ, позволяющих привлекать средства на благоустройство и развитие территорий. Руководители муниципальных администраций в Липецкой области научились использовать эти инструменты очень эффективно», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.