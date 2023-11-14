Учреждения СПО Липецкой области стали готовить больше специалистов по наиболее востребованным профессиям, сократив при этом образовательные программы, выпускники которых пользуются наименьшим спросом у работодателей. Так, в регионе увеличилось количество студентов, которые станут сварщиками, электромонтерами, операторами станков с ЧПУ. На сегодняшний день работодатели предлагают по данным профессиям заработную плату в диапазоне 50000 – 80000 рублей. При этом сократился набор на такие специальности, как коммерция, товароведение, специалист страхового дела, логистический операционист.

Пересмотреть образовательную программу региона помогла автоматизированная информационная система «Мониторинг и прогнозирование кадровой потребности Липецкой области». Она предназначена для мониторинга профессионально-квалификационной структуры рабочих мест на предприятиях Липецкой области и прогнозирования кадровой потребности как по региону в целом, так и в разрезе муниципальных образований. Кроме того, система может формировать контрольные цифры приема для обучения по программам среднего и высшего профессионального образования в Липецкой области. АИС «Мониторинг и прогнозирование кадровой потребности Липецкой области» запущена в 2021 году. В системе зарегистрировано 1820 организаций региона, из них 647 – реальный сектор, 1173 – бюджетный сектор.

«У этой работы два важных положительных эффекта. Экономика региона получает кадры, которые ей действительно необходимы для наращивания и развития производств. А молодежь получает перспективы без проблем трудоустроиться и начать хорошо зарабатывать», – не раз подчеркивал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.