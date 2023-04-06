Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института лесной генетики, селекции и биотехнологии в Воронеже исследуют 170-летний кедр в парке музея-усадьбы П.П. Семенова-Тян-Шанского в усадьбе Рязанка Чаплыгинского района. Сибирский кедр или по-другому сосна сибирская кедровая – это изюминка усадебного парка Рязанка. Дерево является памятником живой природы и в 2020 году вошло в национальный реестр старовозрастных деревьев России.

«Усадьба Рязанка – место историческое и живописное. Мы обязаны сохранить ее природное и культурное наследие», – считает губернатор Игорь Артамонов.

По легенде, кедр посажен Петром Петровичем Семеновым-Тян-Шанским в начале 1850-х годов, в то время, когда он ухаживал за своей будущей женой Верой Чулковой. Специалисты исследовали кедр, чтобы оценить его текущее состояние, а также, чтобы взять генетические образцы и привить к другим растениям. За всё то время, что кедр растёт, он менялся генетически, приспосабливаясь к новым условиям. Взятые образцы помогут вывести новые виды столь ценного дерева.