Удачи вам, выпускники!

В школах Добринского района отшумели выпускные балы.

В этом году стены своих родных учебных заведений покидают 95 одиннадцатиклассников.

Некоторые из 272 девятиклассников продолжат получать профессию в учреждениях среднего профессионального образования. Для всех ребят остались позади трудные выпускные экзамены. Теперь для них открылась дверь во взрослую жизнь.

В минувшую субботу в администрацию Добринского района на торжественный прием были приглашены 16 юношей и девушек, которым были вручены медали «За успехи в обучении» первой и второй степени и памятные подарки. Торжественную церемонию провели заместитель главы администрации Добринского района Галина Демидова и начальник отдела образования Ирина Немцева. После официальной части медалисты прошли по аллее фейерверков.

По доброй традиции в небо были выпущены воздушные шары, которые олицетворяют новые надежды и свершения для ребят. Затем выпускники возложили цветы к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны, почтив их память минутой молчания.