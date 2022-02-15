Заявления жителей Липецкой области на получение мер соцподдержки рассматриваются в установленные законом сроки. Процесс назначения выплат не изменился после перевода 50% сотрудников центров социальной защиты на дистанционную работу. Меры были приняты для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

«Специалисты, работающие удалённо, имеют полный доступ ко всем рабочим ресурсам. Такой формат деятельности никак не отражается на исполнении их обязанностей. Сроки рассмотрения, установленные законодательством, соблюдаются. При этом реальные сроки рассмотрения заявлений в большинстве случаев намного короче. Ещё в конце прошлого года мы приняли решение выдерживать срок в пять рабочих дней. Он может быть чуть больше, например, из-за технических проблем в рамках межведомственного взаимодействия. Однако такие проблемы оперативно решаются», – рассказала заместитель главы администрации Липецкой области Ольга Белоглазова.

С начала года в областной центр соцзащиты поступило около 10 тысяч заявлений на предоставление различных мер социальной поддержки. Общее число обращений – около 38 тысяч. Сюда входят не только обращения за назначением выплаты, но и обращения, например, из-за смены адреса, реквизитов счёта и подобных ситуаций.

Напомним, в конце 2021 года была проведена реструктуризация центров соцзащиты и создан единый центр социальной защиты населения Липецкой области. В результате нагрузка на специалистов, занимающихся назначением выплат, стала более равномерной. Сотрудники получили возможность работать с заявлениями жителей региона в целом, а не только своего района. Кроме этого, была проведена автоматизация части процессов, что позволило сэкономить время для других этапов работы.

«Мы в своей работе опираемся на нужды и запросы людей, – подчёркивает глава региона Игорь Артамонов. – Для удобства жителей служба социальной защиты населения становится более клиентоориентированной, и работа в данном направлении продолжается».