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Прокурором Правобережного района г. Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту причинения потерпевшему тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности его смерть.

Так, ночью 30.12.2021 обвиняемый и потерпевший распивали спиртное в помещении бокса МБУ «Управление благоустройства г. Липецка».

В ходе внезапно вспыхнувшей ссоры обвиняемый нанес потерпевшему удары по голове рукой, на которой была затвердевшая гипсовая повязка.

В результате потерпевшему были причинены тесные повреждения, от которых он спустя некоторое время скончался.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.4 ст.111 УК РФ.

Признав собранные доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

В случае вынесния обвинительного приговора обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.