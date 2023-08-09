Опыт Липецкой области по поддержке фермеров и насыщению прилавков местных супермаркетов местной продукцией «Агрегатор» заинтересовал Удмуртскую Республику. Для его изучения представители АНО «Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Удмуртской Республике» и министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики приехали к нам в регион, сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.

В рамках пилотного проекта «Агрегатор» с ноября 2022 года в магазинах региона реализовано более 2,2 тысячи тонн овощей и яблок, более 32 тысяч единиц молочной продукции, почти 11 тонн мясной и колбасной продукции. В проекте задействовано 43 магазина, 24 производителя овощной продукции, шесть производителей мясной и молочной продукции. В настоящее время ведется работа по расширению технологического оборудования на складе. Оборудование закуплено и готовится к монтажу. Овощи нового урожая в скором времени будут идти по новой сортировочной линии.

Ранее пилотный проект «Агрегатор», реализуемый в Липецкой области, рекомендован Советом Федерации РФ для применения в других регионах. «Агрегатор хорошо себя зарекомендовал. С радостью поделимся опытом с коллегами из других регионов, которые так же, как и мы, заботятся о фермерах и покупателях и хотят, чтобы на прилавках было больше натуральной местной продукции», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.