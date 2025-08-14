Удобство цифрового помощника «Бизнес-патронаж» оценили больше 50 предпринимателей Липецкой области

Чат-бот «Бизнес-патронаж» запущен в марте 2025 года и с тех пор активно используется представителями МСП и теми, кто планирует начать свое дело. К боту подключены больше 50 жителей Липецкой области, среди которых ремесленники, ветераны и участники СВО, молодежь, социальные предприниматели, представители креативных индустрий и начинающие бизнесмены.

С помощью телеграм-бота пользователи получают актуальную информацию о мерах поддержки, образовательных мероприятиях и услугах для бизнеса, возможность записаться на обучающие программы и консультации в один клик, функцию обратного звонка, возможность оценить качество проведенных мероприятий и полученных услуг. Каждому пользователю доступна индивидуальная информационная поддержка от кураторов центра «Мой бизнес», что делает сервис особенно ценным для тех, кто только планирует открыть своё дело.

Доступ к боту предоставляется по предварительной регистрации. Для этого необходимо заполнить анкету по ссылке. После этого на указанный адрес электронной почты придёт инструкция по подключению к чат-боту. «Бизнес-патронаж» — совместный проект министерства экономического развития Липецкой области и центра «Мой бизнес», который реализуется благодаря нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

«Цифровые услуги активно внедряются в Липецкой области, значительно упрощая и ускоряя многие процессы. Умные технологии сейчас используются и в социальной сфере, и в экономике», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.