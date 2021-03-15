В ОМВД России по Добринскому району обратился 28-летний гражданин с заявлением о том, что у него от дома по улице Октябрьской в Добринке угнали автомобиль “ВАЗ-21099”. Это произошло в ночь на 14 марта.

Потерпевший пояснил, что в этот день он в компании друзей и родственников отмечал Масленицу. Когда выпивали, один из гостей решил уйти, воспользовавшись машиной хозяина, припаркованной у дома.

Он просто взял ключи от машины, сел в нее и поехал по своим делам, предварительно заправив автомобиль.

В итоге мужчина в ходе движения не справился с управлением и совершил опрокидывание автомобиля, после чего скрылся с места происшествия, оставив угнанный автомобиль на месте ДТП на автодороге “Добринка-Грязи” в районе деревни Федоровки.

Сотрудниками ОГИБДД по подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в отдел полиции 23-летний житель Добринского района.