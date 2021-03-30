25 марта 2021 года в Правобережном районном суде г. Липецка провозглашен приговор в отношении жителя города Липецка, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 135, ч. 2 ст. 133 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Мужчина понудил несовершеннолетнюю девушку к совершению иных действий сексуального характера путем шантажа, а также, являясь лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, совершил в отношении нее развратные действия без применения насилия.

На момент совершения преступления гражданин отбывал наказание в исправительной колонии строгого режима, ранее был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Потерпевшая достигла четырнадцатилетнего возраста, но не достигла шестнадцатилетнего возраста.

Используя сотовый телефон, подключенный к сети «Интернет», осужденный воспользовался социальной сетью и мессенджером «WhatsApp», посредством которых познакомился с несовершеннолетней девушкой.

С целью удовлетворения своих половых потребностей он понудил потерпевшую продемонстрировать свои интимные части тела на видеокамеру и прислать в «WhatsApp». Мужчина шантажировал девушку угрозой распространения в Интернете ее интимных фотографий, которые она ему ранее прислала.

Кроме того, подсудимый вел переписку с потерпевшей, содержащую слова и выражения сексуального и иного характера, способные вызвать половое возбуждение, нездоровый сексуальный интерес к совершению действий сексуального характера и половой близости.

Подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением, вину в совершении преступления признал полностью, дело рассмотрено в особом порядке

С учетом характера и тяжести преступления, личности виновного, суд назначил наказание по ч. 1 ст. 135 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев; по ч. 2 ст. 133 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, в соответствии с ч. 2 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев.

Отбывание лишения свободы назначено в исправительной колонии строгого режима.