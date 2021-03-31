Данковский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту убийства жительницы г. Данкова.

По версии следствия, 64-летний сожитель потерпевшей, страдающий синдромом зависимости от алкоголя, в ходе ссоры на почве пьянства нанес женщине удар ножом в область живота, причинив ей телесные повреждения, от которых она скончалась на месте происшествия.

В ходе следствия обвиняемому предъявлено обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ, с которым он согласился в полном объеме.

Признав собранные доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.