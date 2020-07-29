Уголовное дело по обвинению бывшего начальника УФСИН России по Липецкой области направлено в суд

Прокуратура Правобережного района г. Липецка направила в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении бывшего начальника УФСИН России по Липецкой области. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.6 ст. 290 УК РФ, ч. З ст. 159.5 УК РФ, ч. З ст.30, ч. 4 ст. 159, ч. З ст. 30, ч. 1 ст. 159.5 УК РФ.

По версии следствия, обвиняемый в период занятия им должности начальника УФСИН России по Липецкой области через посредника получил взятку в размере 1 500 000 рублей, что является особо крупным размером, за незаконные действия в пользу ООО «Усманский завод растительных масел» при заключении и исполнении государственных контрактов.

Кроме того, 9 марта 2013 года, получив в нерабочее время травму, не связанную с выполнением служебных обязанностей, обвиняемый незаконно получил страховую выплату в размере 211 000 руб. При проведении служебной проверки он сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах ее получения.

30 октября 2018 года, ссылаясь на установление ему инвалидности в связи с получением травмы, он обратился в УФСИН России по Липецкой области с заявлением о получении единовременной выплаты в размере 2 108 000 руб.

Однако в производстве выплаты ему было отказано.

Впоследствии обвиняемый обратился в суд с исковым заявлением о взыскании наряду с единовременной выплатой, в которой ему ранее было отказано, также страховой выплаты в размере 615 892,39 руб.

Однако указанные преступные действия не были доведены до конца по независящим от обвиняемого обстоятельств ввиду неудовлетворения судом его исковых требований.

Уголовное дело находилось в производстве СУ СК России по Липецкой области. Ход следствия находился на постоянном контроле прокуратуры области.

Напомним, что ранее заместитель обвиняемого, Орлова А.В., была осуждена к наказанию в виде лишения свободы за посредничество во взяточничестве, превышение должностных полномочий и получение взятки, сообщает прокуратура области.