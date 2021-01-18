Прокурор Правобережного района г. Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту заведомо ложного сообщения о готовящемся акте терроризма.

По версии следствия, вечером 27.07.2020 г. 32-летний ранее неоднократно судимый липчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений позвонил со своего мобильного телефона на номер «112» и сообщил оператору о якобы готовящемся в г. Москве террористическом акте.

По информации были незамедлительно задействованы оперативные подразделения, установившие ложность сообщения.

Между тем, на проверку заведомо ложного собщения были необоснованно отвлечены силы и средства правоохранительных органов.

Действия “шутника” органы следствия квалифицировали по ч.2 ст.207 УК РФ.

Признав собранные доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для расмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.

Кроме того, с виновного будет взыскан материальный вред, причиненный в результате хулиганства.