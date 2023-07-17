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Сотрудниками полиции ОМВД России по Добринскому району раскрыт угон автомобиля, принадлежащего 45-летнему жителю п. Добринка.

В ходе проведенных мероприятий установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 24-лений местный житель.

В ходе дознания установлено, что подозреваемый в п. Добринка в ночь с 30 июня на 1 июля находился в кафе. Выйдя из питейного заседения увидел припаркованный автомобиль «ВАЗ-21213» и решил на нем доехать дома.

Выбив боковое стекло двери, проник в салон, соединив провода, завел машину, но, выезжая, сильно выкрутил руль, и машина заблокировалась. Подозреваемый бросает машину и уходит.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.