9 марта в МО МВД России “Лебедянский” обратился 25-летний житель г. Воронежа с заявлением о том, что в вечернее время в г. Лебедянь от дома по ул. Машиностроителей неизвестный угнал его автомобиль “Шевроле Лачетти”.

Потерпевший пояснил, что в Лебедяни занимается подрядной работой по ремонту офисного помещения. Когда он прогревал автомобиль на улице, к нему обратился незнакомый молодой человек с просьбой подвезти. Хозяин автомобиля ему отказал и на несколько минут отлучился в помещение за документами, чем и воспользовался подозреваемый, угнав автомобиль.

Потерпевший незамедлительно обратился в отел полиции. Информацию о совершенном преступлении незамедлительно была доведена до наружных нарядов. Через некоторое время угнанный автомобиль был обнаружен сотрудниками ДПС на выезде из г.Лебедянь.

Полицейские попытались остановить автомобиль, но подозреваемый проигнорировал законные требования сотрудников ГИБДД и продолжил движение.

В ходе преследования водитель не справился с управлением, наехал на сугроб, остановился, выбежав из машины, попытался скрыться, однако вскоре был задержан.

Предполагаемым участником угона оказался неработающий 23-летний житель г. Лебедяни, ранее привлекавшийся к административной ответственности за управление транспортным средством в алкогольном опьянении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Также в отношении задержанного был составлен административной протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.