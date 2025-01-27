С 2025 года был расширен круг получателей ежемесячной выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы в размере 10 тысяч рублей. Раньше такую сумму получали только родители и опекуны, а также попечители и усыновители. Выплата остальным ухаживающим составляла 1200 рублей.

С 2025 года выплата в 10 тысяч рублей больше не ограничивается только кругом родителей, усыновителей или опекунов. Поддержка распространяется на всех трудоспособных граждан, ухаживающих за инвалидом (неработающих или работающих неполный рабочий день). Сумма выплаты будет ежегодно индексироваться с 1 февраля на основе роста потребительских цен за прошлый год. В Липецкой области в эту категорию входят 1494 жителя региона.

В конце прошлого года сотрудники Отделения СФР по Липецкой области начали оповещать ухаживающих об изменениях, и принимали от них обязательства по осуществлению ухода в проактивном формате. Липчанам, которые раньше получали выплату и не переоформили ее, необходимо это сделать до 31 января. Для этого нужно обратиться в клиентскую службу Отделения СФР по Липецкой области. Тем, кто сделает это позже, выплата по уходу будет назначена с месяца подачи заявления.

Периоды ухода за детьми с инвалидностью, инвалидами с детства I группы засчитываются ухаживающему в стаж и увеличивают его пенсионные коэффициенты, от суммы которых зависит размер будущей пенсии. Полный год ухода дает 1,8 коэффициента и 1 год стажа.

По всем вопросам можно обратиться на горячую линию — 8 (800) 100-00-01, режим работы — с пн. по чт. с 8:30 до 17:30 пт. с 8:30 до 16:30. Также вся актуальная информация в официальных аккаунтах Отделения СФР по Липецкой области в социальных сетях: ВK, OK, Telegram.