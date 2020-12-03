Украли не невесту. Завязавшаяся на свадьбе дружба привела к уголовному делу в Липецкой области

15 ноября во время свадьбы в Липецке родственники со стороны жениха и невесты, как это обычно бывает, перезнакомились. Когда застолье подходило к концу один из новоиспеченных родственников предложил проводить другого до дома.

Доведя до квартиры и попрощавшись, он прихватил с собой сотовый телефон хозяина квартиры и позже его продал.

Сотрудники полиции задержали по подозрению в совершении преступления 35-летнего гражданина, проживающего в областном центре.

Возбуждено уголовное дело по п.”в” ч.2 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».