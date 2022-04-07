В преддверии профессионального праздника, Дня пожарной охраны Российской Федерации, исполняющий обязанности главы Добринского муниципального района Александр Пасынков поздравил пожарных-спасателей отдельных пожарно-спасательных постов Добринского района.

Ждать 30 апреля не стали. Обычно весна — самое горячее время для пожарных, когда появляется работы много из-за частых загораний сухой травы, и выгадать спокойную минуту для праздника не так-то просто.

В зрительном зале Талицкого Дома культуры собрались лучшие огнеборцы муниципалитета. Они представляют пять отдельных пожарно-спасательных постов: ОПСП № 2 п. Петровский, ОПСП № 6 с. Средняя Матренка, ОПСП № 10 с. Березнеговатка, ОПСП № 13 ст. Хворостянка и ОПСП № 45 с. Чамлык-Никольское, которые обеспечивают прикрытие всех населенных пунктов и эффективно выполняют задачи по охране от пожаров граждан и их имущества.

— Спасение человеческих жизней — благородная, сложная и зачастую исключительно опасная работа, — отметил А. Пасынков, — каждая нештатная ситуация требует предельной собранности, выдержки, умения быстро принимать верные решения.

За 2021 год отдельными пожарно-спасательными постами было совершено более 370 выездов на пожары, возгорания, дорожно-транспортные происшествия, во время которых было спасено 19 человек. Отрадный факт: в прошлом году количество пожаров на территории района удалось сократить в два с половиной раза. Во многом это произошло благодаря масштабной профилактической работе. В этот знаменательный день желаю всем, кто сегодня стоит на страже пожарной безопасности добринцев, здоровья, благополучия, дальнейших успехов во всех начинаниях, мира и взаимопонимания в семье.

В ходе торжества семеро лучших добринских огнеборцев получили почетные грамоты администрации Добринского муниципального района за добросовестное исполнение должностных обязанностей, высокий профессионализм, усердие и инициативу. В адрес мужественных людей долго не смолкали аплодисменты, а местные самодеятельные артисты подарили им немало хороших песен.