Очередные работы по модернизации уличного освещения завершены в Ищеинском сельсовете Краснинского района. В сельском поселении заменили 32 светильника. Как отметили в региональном управлении энергетики и тарифов, это позволило не только снизить затраты муниципалитета на оплату электроэнергии, но и повысило комфортность проживания граждан.

Модернизация осветительного комплекса региона ведётся в рамках государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области». Всего с начала года в липецких сёлах заменили больше 940 уличных фонарей. Данная работа будет продолжена.

«Наши муниципалитеты с каждым годом становятся благоустроеннее и комфортнее. Мы стараемся делать всё необходимое, чтобы качество жизни населения Липецкой области улучшалось», – отмечает руководитель региона Игорь Артамонов.