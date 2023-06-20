Завершается ремонт дороги на улице Красноармейской в селе Красное. Это одна из центральных улиц, проходящая мимо ряда важных социальных учреждений, администрации, школы. Протяженность улицы – полтора километра. Рабочие уже поменяли асфальтовое покрытие, бордюры и расширили пешеходную зону. Вдоль всей улицы заменили заборы на единообразный евроштакетник. Это придало Красноармейской ухоженный и современный вид.

Впереди – обновление остановочных павильонов и благоустройство прилегающей территории. В частности, возле библиотеки, которая тоже в этом году переживает реконструкцию, планируют создать небольшой сквер – так называемый, уличный читальный зал. Здесь установят лавочки и организуют небольшую площадку, на которой можно будет проводить мастер-классы и другие мероприятия.

В конечном итоге улица Красноармейская станет комфортным пешеходным маршрутом, по которому жители смогут добираться до важных организаций, а учащиеся – до школы. Кроме того, Красноармейская соединяется с улицей Октябрьской, где в прошлом году благоустроили одноименный парк и прогулочные зоны. Теперь две улицы будут представлять собой единое пешеходное пространство.

Ремонт улицы Красноармейской проводится за счет областной субсидии и с привлечением собственных средств муниципалитета.

«Сёла Липецкой области преображаются. Причем муниципалитеты уходят от концепции «залатать дыры», а стараются благоустраивать населенные пункты комплексно. Для этого используют все возможные источники финансирования – бюджетные, внебюджетные, гранты, субсидии и прочее. Такая активность заслуживает одобрения», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.