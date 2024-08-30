Завершен капитальный ремонт улицы Лермонтова в Ельце – одной из главных подъездных дорог к Каракумскому мосту. На участке в 600 метров уложен асфальт и тротуарная плитка, установлены новые опоры освещения, заменены плиты на водопроводных и канализационных колодцах, на проезжей части заменены чугунные люки. Также протестированы светофорные объекты, нанесена разметка, установлены дорожные знаки. Осталось поставить ограждения. Движение откроют ко Дню города.

Ширина проезжей части составляет от восьми до 10 метров. Раньше улица визуально казалась шире из-за отсутствия бордюрного камня. Это приводило к тому, что автомобили парковались на тротуаре. Сейчас все приведено в соответствие: стоит бортовой камень, пешеходные дорожки отделены от проезжей части. Стыки асфальта обработаны специальным герметиком для увеличения срока службы покрытия. Гарантийный срок дороги – пять лет. Ремонт выполнен за счет собственных средств города и дотации из облбюджета.

«Улица Лермонтова – пример того, что объекты, не вошедшие ни в одну госпрограмму, все равно можно привести в порядок, изыскав возможности и другие источники финансирования. Главное, чтобы местные органы власти были заинтересованы в том, чтобы исполнить просьбы жителей», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.