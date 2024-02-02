Масштабное благоустройство начнется весной в городе Грязи на улице Правды, которую местные жители называют Арбатом. В прошлом году идея преображения этой территории стала победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Главная цель проекта – превратить обычную улицу в новую точку притяжения, создав единый пешеходный маршрут, где найдется место для отдыха горожан всех возрастов. Как сообщили в областном управлении ЖКХ, грязинский Арбат имеет важное значение в городской инфраструктуре. Именно эта улица связывает парки 50-летия Победы и имени Флёрова с центральными парками Доброберег и имени Гагарина, а также с Центром культуры и Красной площадью у администрации города.

Раньше на улице Правды располагались плодородные сады, поэтому на всем ее протяжении планируют высадить более 100 цветущих кустарников и плодовых деревьев. Даже плитку здесь планируют выложить особым рисунком. Один из участков, выполненный из брусчатки, в точности повторит положение железнодорожных путей вблизи станции Грязи-Воронежские. Также здесь обустроят сухой фонтан, велодорожку, несколько игровых зон и удобных мест для отдыха с навесами и шахматными столами. Кроме того, вдоль улицы планируется организовать инклюзивный маршрут с тактильными макетами достопримечательностей города и музыкальным оборудованием.

«Ежегодно несколько малых городов Липецкой области становятся победителями всероссийского конкурса. Благодаря этому в регионе преобразились такие замечательные пространства, как Тяпкина гора и Турецкий спуск в Лебедяни, набережная в Данкове и еще 10 крупных территорий. В этом году регион также примет участие в конкурсе и будет стремиться к победе», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды входит в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России.