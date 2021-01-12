Решение разбить реконструкцию на 2021 и 2022 годы приняли в администрации города – оно связано с большим объемом работ, который предстоит выполнить на магистрали. Об этом сообщили в пресс-службе администрации г. Липецка.

Так, на улице 50 лет НЛМК специалистам предстоит не только расширить проезжую часть, но и создать систему ливневой канализации, плюс заменить инженерные сети. Помимо этого, чтобы создать просторные пешеходные зоны и велодорожки, ось дороги придется сместить на метр в сторону школы №27.

– Пока мы планируем, что в этом году будем заниматься сетями и созданием ливневой канализации, а также уложим нижний слой асфальта, чтобы в следующем положить верхний слой и завершить работы, – пояснил первый заместитель главы города Константин Востриков.

Стоит отметить, что проект реконструкции уже получил положительное заключение экспертизы. Сейчас специалисты готовят необходимые документы для проведения торгов на поиск подрядчика, который выполнит работы, и разрабатывают альтернативные варианты объезда реконструируемой магистрали.

– Движение по дороге будет перекрыто уже в этом году, однако мы заранее проинформируем липчан о возможных путях объезда и сохраним комфортные подъездные пути к домам и магазинам, расположенным на улице, – отметил Константин Востриков.

Ожидается, что реконструкция улицы 50 лет НЛМК начнется уже весной. Как известно, здесь расширят проезжую часть протяженностью 1,95 километра с трех до четырех метров, обустроят велодорожки, тротуары и заездные карманы для автобусов. Вдоль магистрали обновят систему освещения, установят остановочные павильоны, дорожные знаки и светофоры. Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Важно, что при утверждении итогового проекта реконструкции учитывалось мнение липчан. В рамках общественных обсуждений от неравнодушных горожан и представителей бизнес-сообщества поступило более 40 замечаний и предложений. Все они были проработаны проектировщиками и профильными департаментами администрации.