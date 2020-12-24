Улицу Баумана для личного и общественного транспорта планируют открыть в ночь с 25 на 26 декабря. Подрядчик выполнил практически все требования по обеспечению безопасности пешеходов – осталось установить порядка 100 метров ограждения и остеклить остановочные павильоны, сообщили в пресс-службе администрации г. Липецка.

На проезжую часть нанесли разметку, также на объекте установили необходимые дорожные знаки и светофоры. Согласно проекту, они появились в районе школы №41, а также на пересечениях Баумана с переулком Космическим и улицей Пожарского. Помимо этого, на всем протяжении реконструируемого участка установили четыре остановки.

Стоит отметить, что вместе с открытием магистрали для личного транспорта, на улицу Баумана вернется и общественный. Планируется, что с 26 декабря маршруты №№12, 24, 24А, 33, 39, 44, 324 и 352 снова начнут ходить по привычным схемам, действовавшим до начала реконструкции. При этом перевозка пассажиров будет осуществляться и по маршруту №2 «Ж/д вокзал – ул. Доменщиков». Работа временных маршрутов №90 «Чаплыгинское шоссе – А/с «Сокол» и №324К «А/с «Сокол» – Чаплыгинское шоссе» будет прекращена. Однако, в целях улучшения транспортного обслуживания населения, будет увеличен выпуск на маршрутах №24 «п. Сырский рудник – Чаплыгинское шоссе», № 24А «п. Сырский Рудник – ул. Космонавтов – Чаплыгинское шоссе» и №33 «Чаплыгинское шоссе – 3 участок ЛТЗ».

Участок магистрали от Заводской площади до трассы «Орел-Тамбов» протяженностью 1,6 км перекрыли для реконструкции в ночь с 30 апреля на 1 мая. В рамках контракта стоимостью свыше 195 миллионов рублей здесь расширили проезжую часть до четырех полос, заменили сети связи, водо-, электро- и газоснабжения, а также канализации. Кроме того, рабочие обустроили пешеходные зоны протяженностью около трех километров, заменили опоры освещения, а также заасфальтировали кольцо рядом с выездом на Тамбовскую трассу и второстепенную дорогу от улицы Карбышева до дома 4а по улице Кочеткова.