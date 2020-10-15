Улицу Металлургов в Липецке отремонтируют уже в этом году

В Липецке приступают к ремонту улицы Металлургов. Техника должна зайти на объект в ночь с 15 на 16 октября, сообщили в городской администрации.

На участке общей площадью порядка 60 000 кв. м от улицы Невского до кольцевой развязки у памятника трактору на въезде в район ЛТЗ начнут срезать старое покрытие.

– Понимаем, что улица Металлургов пользуется большой популярностью у автомобилистов. Поэтому мы приняли решение не вести работы в часы пик. Кроме того, ремонт будет проходить поочередно, вначале он затронет полосу движения в направлении района ЛТЗ, – пояснили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства.

До конца года на улице Металлургов подрядчику предстоит уложить два слоя асфальта – выравнивающий и верхний, смонтировать свыше полутора тысяч погонных метров бордюров, а также заасфальтировать площадки ожидания общественного транспорта, их общая площадь свыше 4 000 кв.м.

На ремонт липецких дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году дополнительно выделено 170 миллионов рублей. Улица Металлургов стала одним из новых ремонтируемых объектов. Также работы проведут на проезде Строителей, улицах Яна Берзина и Терешковой, кольце на Циолковского.