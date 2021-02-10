Совещание в формате видеоконференции провела мэр Липецка Евгения Уваркина. На него пригласили начальников территориальных управлений округов, а также представителей департаментов ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства. Главным вопросом стала уборка города от снега, сообщает пресс-служба мэрии.

Как доложил начальник муниципального управления благоустройства Алексей Романчукевич, снег начался в 11 утра 9 февраля и закончился сегодня около двух часов ночи – за это время, по прогнозам синоптиков, выпала треть месячной нормы осадков.

– Уже в 11:30 мы вывели на магистрали областного центра 30 единиц техники для внесения противогололёдных материалов – всего за время снегопада было израсходовано порядка 1600 тонн пескосоляной смеси. К часу дня малогабаритная техника приступила к уборке снега на тротуарах. На сгребание и подметание машины вышли в 14.00, – отчитался Алексей Романчукевич.

Стоит отметить, что несмотря на то, что сейчас Евгения Уваркина проходит обучение в Московской школе управления «Сколково», мэр ежедневно проводит подобные совещания и контролирует ситуацию в городе.

– Я постоянно мониторю обстановку в городе, внимательно слежу за информацией в рабочих чатах и обращениями жителей в социальных сетях. Вчера были жалобы на заторы на Октябрьском мосту, с чем это связано? – задала вопрос Евгения Уваркина.

Как пояснил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов, в час пик на данном участке улично-дорожной сети могла образоваться обычная пробка.

– Все спуски и подъемы в городе, в том числе и Октябрьский мост, были на особом контроле у сотрудников муниципального управления благоустройства. Неоднократно убирали и основные магистрали, так улицу Советская от снега пришлось очищать пять раз, – отметил он.

Также Николай Дергунов доложил, что в диспетчерскую службу за время снегопада поступило 32 обращения от липчан – 17 из них уже отработаны. Остальные, по его словам, будут закрыты в течение суток.

– В основном, эти обращения касаются частного сектора – Сырского Рудника, Дикого, Коровино, – и новых районов, к их расчистке, как и к вывозу снега с городских магистралей, мы уже приступили, – отметил он.

– Держите ситуацию под контролем и не забывайте про обращения липчан – их необходимо отрабатывать в максимально сжатые сроки, – обратилась к присутствующим Евгения Уваркина.

Также глава города отметила, что департаменту ЖКХ необходимо подготовить информацию об уборке снега во дворах, а начальникам территориальных управлений округами – отслеживать обстановку в городе и контролировать работу УК.

По сообщениям липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 10 февраля, около 15.00 снегопад начнется вновь. К непогоде городские службы уже готовятся – в случае необходимости на дороги выведут до 120 единиц техники.