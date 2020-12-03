Улицы Березнеговатки освещают 74 новых фонаря

74 новых современных фонаря уличного освещения электрики повесили в селе Березнеговатка. В тёмное время суток теперь видно, как днём.

— Мы участвовали в программе «Модернизация уличного освещения», — рассказывает глава поселения Татьяна Леонидовна Пчельникова, — в результате на 4 улицах: Садовой, Корнева, Центральной и Луговой — появились светильники.

Кроме того, в этом же селе, на улице Садовой, щебнем отсыпали грунтовую дорогу. Длина её — 800 метров. Деньги выделены из дорожного фонда.

Ранее в слякоть она большие неудобства доставляла тем, кому приходилось там ехать или идти. Точнее, в непогоду добраться по ней было просто невозможно. Совсем недавно мощная техника разровняла огромные кучи щебня, превратив их в единое дорожное полотно.

Жители очень довольны, что на их просьбы власть обратила внимание.