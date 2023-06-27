Более ста работ фотографа Владимира Лагранжа смогут увидеть посетители выставки «Улицы Лагранжа» в Выставочном зале Липецкого областного краеведческого музея. Выставка откроется 30 июня и будет работать до 13 августа. Она представит ретроспективу автора, чье творчество стало олицетворением «оттепельных» 60-х, а работы – признанной классикой советского искусства.

В Липецке будут представлены работы 60-х – 90-х годов. Это позволит зрителю уловить перемены в настроениях различных периодов истории. Ретроспектива покажет как классические, знакомые каждому кадры – «Бабуля» (1961), «Вратарь» (1961), «Голуби мира» (1962), «Юные балерины» (1962), так и менее известные работы.

Владимир Лагранж с самого детства был увлечен фотографией – снимал своих школьных товарищей и пейзажи курортного Крыма. Придя в Фотохронику ТАСС в 1959 году в качестве ученика, он довольно быстро стал штатным фотографом. Его снимки публиковались в газете «Правда», «Литературной газете», немецкой «Die Fraie Welt», журналах «Советское фото» и «Советский Союз». Лагранж создавал портрет эпохи с атмосферой свободы, романтикой молодости и беспечностью детства. «Моя задача состояла в том, чтобы познакомить читателя с работой металлургов, летчиков, шахтеров, врачей, хлеборобов… их жизнью, причем предельно правдиво», – писал он. Честный, искренний взгляд Лагранжа отрицал пропаганду советского образа жизни, но раскрывал лирику повседневности. Вне зависимости от настроений эпох Лагранж всегда смотрел на объект съемки с симпатией и сочувствием, даже в трудные годы улавливая поэзию жизни.

«Советская эпоха от нас не так далека. Для многих – это детство, юность, лучшие годы жизни. Уверен, зрителю будет интересно взглянуть на моменты того времени, поностальгировать», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Выставка «Улицы Лагранжа» – совместный проект московской Галереи Люмьер, Фонда Still Art и Липецкого музейно-выставочного центра. Его цель – популяризировать фотографию в городах и регионах России. Проект знакомит широкую аудиторию с работами классиков советской фотографии Александра Родченко, Владимира Лагранжа, Наума Грановского, Андрея Князева и Владимира Степанова. С 2021 года Галерея и Фонд представляют фотовыставки в Санкт-Петербурге, в Сибири, на Урале и в Приволжье. Экспозицию сопровождает аудиогид.