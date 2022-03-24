Сотрудники муниципального управления благоустройства Липецка постепенно приступают к весенне-летним видам работ. Пока их проводят только днём, поскольку ночью ещё бывают заморозки. На уборку дорог выходит так называемый «пылесос» – вакуумная подметально-уборочная машина.

Особенность техники – работа без воды, на специальном незамерзающем составе, что позволяет очищать улицы от пыли в межсезонье.

— Сейчас первостепенная задача – убрать пыль, грунт и остатки противогололёдных материалов, которые скопились за зиму. Как только позволит погода, на помощь подметально-уборочной машине выйдут комплексы «Бродвей». Они работают с водой, привлекать их пока нельзя из-за ночных заморозков, — пояснил и.о. начальника управления Дмитрий Пушилин.

Сегодня, 24 марта, «пылесос» наводил порядок на улицах Гагарина, Зегеля, Плеханова и одноимённом спуске. Ожидается, что в ближайшие семь дней пылесос очистит центральные улицы города от смёта.

Как только в Липецк придёт устойчивая тёплая погода, специалисты начнут мыть дороги. Уже сейчас в управлении готовятся к переоборудованию машин, которые будут задействованы на весенне-летних работах.