Улицы Липецка посыпают противогололёдными материалами

Субботнее утро 19 декабря в Липецке выдалось снежным. По прогнозам синоптиков, снегопад различной интенсивности будет продолжаться на протяжении всего дня.

Как известно, в первые часы непогоды, снег с дорог не убирают, а посыпают пескосоляной смесью или технической солью. Это позволяет предотвратить образование гололёда.

– Сейчас по 27 маршрутам, охватывающим различные районы города, распределено порядка 30 единиц спецтехники. Решение о подметании дорог примем позже в зависимости от интенсивности снегопада. Пока главная задача – предотвратить образование наледи, – поясняет начальник муниципального управления благоустройства Алексей Романчукевич.

При необходимости количество единиц спецтехники будет увеличено. Планируется, что на подметании будут задействованы снегоуборочные КамАЗы, а также тракторы, оборудованные щётками, сообщает пресс-служба администрации г. Липецка.

Проконтролировать ход уборки улично-дорожной сети можно в режиме онлайн на портале «Карта Липецкой области – ГИС ГеоИнформационная система» или в приложении «Липецкая область». Для этого нужно перейти во вкладку «Дороги» – «Коммунальная дорожная техника». Стоит отметить, что система показывает, как работающую на дорогах технику, так и находящуюся на базах.

Напомним, что замечания и предложения по уборке можно направлять в ЕДС по телефону 8-800-450-48-48.