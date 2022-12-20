Заседание Совета по улучшению инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции состоялось сегодня в правительстве Липецкой области. Губернатор региона Игорь Артамонов, подводя основные итоги работы с инвесторами в 2022 году, подчеркнул, что приоритетными направлениями в этой сфере являются повышение прозрачности инвестиционных процессов, снижение административных барьеров для бизнеса, сохранение мер поддержки на региональном уровне.

Одним из важнейших событий уходящего года губернатор назвал лидерство ОЭЗ «Липецк» в VI Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности особых экономических зон России. Среди ОЭЗ промышленно-производственного типа она заняла первое место. «Инвесторы идут в регион, если им удобно, если они чувствуют поддержку и не испытывают давления. Поэтому мы и в дальнейшем будем совершенствовать условия работы бизнеса в Липецкой области», – заявил Игорь Артамонов.

Подробнее о достигнутых в 2022-м результатах на заседании рассказал генеральный директор ОЭЗ «Липецк» Александр Базаев. В частности, в уходящем году в особую экономическую зону пришли семь новых резидентов и теперь их 58. Объем заявленных инвестиций превысил 50 млрд рублей, планируется создать 630 рабочих мест. Кроме того, состоялось подписание ряда важных соглашений на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, была организована бизнес-миссия в Липецкую область из Турецкой Республики. В онлайн-формате состоялась бизнес-миссия с потенциальными китайскими партнерами. Открыт новый завод по производству пенополиуретана, дан старт строительству предприятия по производству кормов для животных.

Также члены совета обсудили направления, которые влияют на деловой климат Липецкой области. Особое внимание уделялось снижению административного давления на бизнес. Начальник управления экономического развития региона Кирилл Дождиков со ссылкой на данные института экономики роста имени Столыпина и Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей рассказал, что с 2020-го по 2022 год в общероссийском рейтинге административного давления Липецкая область улучшила свои позиции с 67 до 29.

С докладом о деятельности Фонда развития промышленности Липецкой области выступил его руководитель Владимир Дубинин. Он отметил, что в 2022 году промышленные предприятия получили меры поддержки на сумму 405,7 млн рублей. Это в три раза больше, чем в 2021-м. В перечень мер вошли гранты, субсидии на возмещение затрат на инфраструктуру, льготные займы. Значительная помощь была оказана промышленным предприятиям, которые оказались в сложной ситуации. Благодаря этому удалось сохранить 594 рабочих места. Также были поддержаны проекты организации новых производств, направленных на импортозамещение.