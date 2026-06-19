Улучшили прошлогодний результат. Юные легкоатлеты поборолись за приз «Добринских вестей»

На прошлой неделе в Добринке провели традиционную легкоатлетическую эстафету на приз газеты «Добринские вести». В этом году она проводилась уже в сорок четвёртый раз. Свои команды легкоатлетов выставили 8 общеобразовательных учреждений Добринского округа. Бегунам предстояло преодолеть 10 этапов. Общая дистанция составила около 4 километров.

На церемонии открытия всех собравшихся поприветствовали и напутствовали заместитель главы администрации Добринского округа Олег Малыхин и главный редактор «Добринских вестей» Тамара Шигина.

Выступающие отметили, что легкоатлетическая эстафета была приурочена к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, но провести её перед 9 Мая не получилось в силу обстоятельств.

Однако она проходит перед другим, не менее знаковым праздником — Днём России. Олег Николаевич и Тамара Васильевна поздравили всех пришедших на площадь Ленина с этим праздником и пожелали крепкого здоровья, а лучшим и самым выносливым бегунам — только победы.

Далее директор спортивной школы Николай Чижов, он же главный судья соревнований, рассказал юным

спортсменам основные правила проведения легкоатлетической эстафеты.

После того как бегуны заняли свои этапы, был дан старт забегу. И вот бегущие на первом этапе легкоатлеты помчались к своим напарникам по команде.

Буквально через десять с небольшим минут участница последнего, десятого, этапа стремительно приближалась к финишу. Это была представительница школы №2 п. Добринка Ангелина Турбанова, которая принесла победу своему образовательному учреждению. Результат команды составил 11 минут 07 секунд. В этом году легкоатлеты этой школы на четыре сотых секунды улучшили свой прошлогодний результат.

К слову, вторая Добринская школа уже второй год подряд является победителем легкоатлетической эстафеты. В составе этой команды на одном из этапов бежала самая юная участница нынешней легкоатлетической эстафеты — четвероклассница Анастасия Богачёва.

Второй к финишу прибежала представительница гимназии села Ольговка, которая всего на одну сотую секунды обогнала свою соперницу из лицея №1 п. Добринка.

Команды, занявшие призовые места, получили кубки, медали и грамоты, а также отличные подарки от «Добринских вестей» и администрации округа.