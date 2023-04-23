Невосполнимая утрата для Липецкой области. Перестало биться сердце человека, чье имя неразрывно связано с нашим регионом. В возрасте 77 лет скончался депутат Государственной Думы, почетный гражданин Лебедянского района Николай Борцов.

Николай Иванович очень много сделал для развития и родного района, и области в целом. Его жизнь — это пример успеха простого сельского парня, достигшего невероятных высот. Он рос в послевоенные тяжелые годы, прошел путь от грузчика на макаронной фабрике до директора Лебедянского консервного завода в советские годы. Продолжил развивать предприятие в 90-х, превратив ОАО «Лебедянский» в крупнейшего производителя соков в стране.

При этом Николай Иванович не превратился в обычного коммерсанта. Он никогда не забывал о родном районе, в котором вырос, о регионе в котором жил и работал. Николай Борцов всегда чутко откликался на просьбы людей и старался помочь каждому. Детские площадки и скверы, оборудование для больниц и поликлиник, поддержка одаренных детей и многодетных семей, огромная помощь храмам и монастырям — далеко не полный список того, что делал Николай Иванович для своих земляков.

Для Липецкой области это огромная потеря. Мы запомним Николая Борцова патриотом своей страны, готовым всегда прийти на помощь тем, кто в этом нуждается, человеком, который не оставался в стороне. Соболезнования родным и близким.