Общество

Умерла 49-летняя женщина из Добринского района с коронавирусом

3 часа назад
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Женщина с подтверждённым COVID-19 умерла в Липецкой области. В регионе это уже тридцатая смерть пациента с коронавирусной инфекцией.

Умершей было 49 лет. Она проживала в Добринском районе.

Пациентка получала лечение в стационаре по поводу тяжелой двусторонней пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией. В связи с имеющейся у пациента тяжёлой патологией сердечно-сосудистой системы и сахарным диабетом внебольничная пневмония имела тяжёлое течение, на фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности констатирована смерть, говорится в сообщении оперштаба.

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