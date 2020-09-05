Умерла 49-летняя женщина из Добринского района с коронавирусом

Женщина с подтверждённым COVID-19 умерла в Липецкой области. В регионе это уже тридцатая смерть пациента с коронавирусной инфекцией.

Умершей было 49 лет. Она проживала в Добринском районе.

Пациентка получала лечение в стационаре по поводу тяжелой двусторонней пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией. В связи с имеющейся у пациента тяжёлой патологией сердечно-сосудистой системы и сахарным диабетом внебольничная пневмония имела тяжёлое течение, на фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности констатирована смерть, говорится в сообщении оперштаба.