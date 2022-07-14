Пользующиеся общественным транспортом липчане получили подарок в преддверии Дня города. «Ростелеком» оборудовал умную остановку на улице Плеханова, где в этом году поменяли дорожное покрытие, уложили новую тротуарную плитку.

Павильон оборудован цифровыми сервисами: точка доступа Wi-Fi (сейчас ведётся настройка); внешний экран с видео о Липецке; внутренний экран, с помощью которого можно узнать расписание автобусов, отследить движение транспорта и построить собственный маршрут; интерактивная медиапанель с туристическими маршрутами, городскими новостями, прогнозом погоды, информацией о главных достопримечательностях города, а также QR-кодом приложения «Умная остановка» с расписанием и сведениями о загруженности транспорта; кнопка вызова экстренных служб «112» с аудио- и видеосвязью.

«Областной центр развивается. Мы стараемся сделать городскую среду более комфортной, интересной и удобной для жизни. Современные технологии внедряются во все сферы, что положительно сказывается на качестве жизни горожан», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Для безопасности специалисты «Ростелекома» установили видеокамеры, которые подключены к общегородской системе видеонаблюдения. Кроме того, в павильоне есть 12 USB-портов для зарядки гаджетов, а также предусмотрена система подогрева сидений зимой. На задней стенке умной остановки размещены антивандальные панели с уникальной 3D-микроперфорацией и изображениями двух городских символов – памятника Петру I и собора Рождества Христова.

«Наша компания делает доступными технологии умного города в Липецке. Так, по заказу управления цифрового развития области в региональном центре мы установили тысячи видеокамер. Они помогают правоохранителям следить за безопасностью, фиксировать противоправные действия, а органам власти – контролировать процессы в здравоохранении, строительстве, дорожном хозяйстве, сфере обращения с бытовыми отходами. Благодаря партнёрам из «Унифона» теперь в системе умного города есть умная остановка – ещё один шаг к цифровой трансформации Липецка и новому уровню комфорту горожан», – прокомментировал директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком» Константин Власов.

Появление умной остановки – не единственный цифровой проект, который подготовили в «Ростелекоме» к празднику. Так, у Быханова сада появилась интерактивная доска почёта с видеоисториями о лучших специалистах города. Кроме того, коммутационные шкафы в центре украсят новые граффити от победителей детского конкурса рисунков.